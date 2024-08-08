Четверг, 8 августа, 2024

Новую партию находок показала старорязанская археологическая экспедиция

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/oldryazanexped

В Старой Рязани продолжается археологическая экспедиция. В группе СТРАЭ РАН во «ВКонтакте» появились фотографии новой партии интересных находок.

Среди находок: фрагмент бронзового браслета с фигурным завершением, 2-3 фрагменты стеклянных браслетов, пломба дрогичинского типа, шиферное пряслице, фрагмент костяной рукояти, грузило глиняное, крест-тельник каменный.

Недавно археологи рассказали об исследованиях женского погребения XI века с богатым инвентарем. Его обнаружили в слоях, которые предшествовали городской жизни в этом месте.

Новую партию находок показала старорязанская археологическая экспедиция
Новую партию находок показала старорязанская археологическая экспедиция

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