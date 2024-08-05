Женское погребение XI века с богатым инвентарем исследуют рязанские археологи

Старорязанская археологическая экспедиция во время раскопок обнаружила женское погребение XI века №52 с богатым инвентарём. Отмечается, что оно найдено в слоях, которые предшествовали городской жизни в этом месте.

Во время погребения женщину украсили различными украшениями: перстнями, браслетами, бусами, украшениями с янтарем. На сегодняшний день разборка погребения завершена. После промывки грунта количество собранных из него бус превысило 100 единиц.

В экспедиции участвуют сотрудники РИАМЗ и Института археологии РАН. Комментируя найденное погребение, они отмечают, что теперь приоткрылась еще одна страница жизни Рязани того времени, когда она была небольшой крепостью на востоке Русских земель.