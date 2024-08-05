Понедельник, 5 августа, 2024

Женское погребение XI века с богатым инвентарем исследуют рязанские археологи

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/ryazankreml

Старорязанская археологическая экспедиция во время раскопок обнаружила женское погребение XI века №52 с богатым инвентарём. Отмечается, что оно найдено в слоях, которые предшествовали городской жизни в этом месте.

Во время погребения женщину украсили различными украшениями: перстнями, браслетами, бусами, украшениями с янтарем. На сегодняшний день разборка погребения завершена. После промывки грунта количество собранных из него бус превысило 100 единиц.

В экспедиции участвуют сотрудники РИАМЗ и Института археологии РАН. Комментируя найденное погребение, они отмечают, что теперь приоткрылась еще одна страница жизни Рязани того времени, когда она была небольшой крепостью на востоке Русских земель.

Женское погребение XI века с богатым инвентарем исследуют рязанские археологи
Женское погребение XI века с богатым инвентарем исследуют рязанские археологи
Женское погребение XI века с богатым инвентарем исследуют рязанские археологи

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