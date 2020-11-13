За сутки к аппаратам ИВЛ подключили шестерых рязанцев с коронавирусом

За сутки число рязанцев с коронавирусом, подключённых к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, увеличилось на 6. Об этом стало известно из сообщения оперативной группы правительства Рязанской области.

На 19 часов 12 ноября в тяжёлом состоянии находилось 49 пациентов с коронавирусом, 28 из них были подключены к аппаратам ИВЛ. Днём ранее было соответственно 45 и 22 человека.

Всего же на этот момент в больницах Рязани и области находились 472 пациента с COVID-19, в том числе 4 детей. Состояние 80 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 343 пациентов – средней степени тяжести.

Остальные заразившиеся коронавирусом лечатся дома. По мнению медиков, они переносят болезнь легче и госпитализация этим людям не требуется.