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Выросло число рязанцев, госпитализированных с COVID-19

7info

Число рязанцев, госпитализированных с коронавирусом, выросло до 376 человек. Такие данные по состоянию на 19 часов 27 октября приводит оперативная группа правительства Рязанской области.

Днём ранее в больницах было 347 пациентов. Число госпитализированных детей не изменилось – 4. 

Не изменилось и число больных в тяжёлом состоянии – 28. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 15 пациентов, 26 октября было 18. 

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Состояние 68 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 280 пациентов – средней степени тяжести. 

Все остальные заразившиеся COVID-19 жители Рязани и области переносят болезнь легче. По мнению врачей, госпитализация им не требуется. 

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