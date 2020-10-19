Вступил в силу приговор рязанцу, который заживо сжёг своего знакомого

После апелляционного рассмотрения в судебной коллегии по уголовным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции вступил в законную силу приговор Рязанского областного суда от 17 июля 2020 года в отношении Сергея Орлова, 1963 г.р., признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Об этом сообщила пресс-служба суда.

Как установил суд, в середине июня 2019 года к Орлову пришли его знакомые З. и Н. с целью распития спиртных напитков. Через некоторые время они ушли, а подсудимый, будучи недовольным их приходом, закрыл дверь своего дома на запорное устройство. З. и Н. вернулись и начали стучать в дверь и окна, в связи с чем, Орлов потребовал их покинуть территорию его земельного участка.

Так как З. и Н. не хотели уходить, подсудимый взял в доме пластиковую канистру с бензином и вылил часть содержимого на своего знакомого Н., тот испугался и отбежал. Затем Орлов облил бензином и З., но последний отказался уходить. После чего подсудимый с помощью зажигалки поджег одежду З., причинив ему телесные повреждения. В результате этих действий З. был госпитализирован в больницу, где через несколько дней скончался от термических ожогов III степени с площадью поражения 70% общей поверхности тела, термического ожога слизистой оболочки верхних дыхательных путей, осложнившихся развитием ожоговой болезни, которая и явилась непосредственной причиной смерти.

Судом учтены частичное признание вины, состояние здоровья подсудимого, возраст, противоправное поведение потерпевшего.

Рязанский областной суд признал Орлова виновным и назначил ему 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 1 год, которое будет отбываться после отбытия основного наказания.