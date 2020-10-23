Всероссийский фестиваль профориентации пройдет в дистанционно-очном формате

23 октября стартует фестиваль ранней профориентации в рамках VII Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2020 для учащихся 6-11-х классов. Мероприятия будут проходить в дистанционно-очном формате, сообщает пресс-служба регионального Минобра.

Школьники, желающие попробовать себя в разных профессиях, должны будут зарегистрироваться на платформе проекта. Там участникам будет предложено пройти онлайн-тестирование на определение профессиональных предпочтений. Только после этого можно будет выбрать вкладку «фестиваль».

— Участникам будут предложены два вида активностей — онлайн try-a-skill и уроки профессионального мастерства. В рамках фестиваля можно будет поучаствовать в четырех профессиональных пробах, — говорится в сообщении.

Школьники смогут попробовать свои силы в 90 различных специальностях. Участнику будет предложено выполнить задание под руководством опытного эксперта. Эти мероприятия пройдут в онлайн-формате.

А в учебных заведениях состоятся уроки профессионального мастерства по 44 компетенциям. Учителя организуют видео-конференц-связь, а наставники дистанционно расскажут о своих профессиях, предложат интересные задания и проконтролируют их выполнение.

Для проведения практических мероприятий в виде профессиональных проб и уроков профмастерства в формате онлайн в регионе выбраны следующие площадки по компетенциям:

Сварочные технологии — ОГБПОУ «Рязанский колледж электроники»;

Лабораторный химический анализ — ОГБПОУ «Рязанский колледж электроники»;

Поварское дело — ОГБПОУ «Рязанский многопрофильный колледж»;

Малярные и декоративные работы — ОГБПОУ «Рязанский строительный колледж имени Героя Советского Союза В.А. Беглова».