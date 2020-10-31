Власти Рязани ответили жительнице аварийного дома, вызвавшей их на дуэль

В пятницу, 30 октября, Елена Водянова вызвала на дуэль главу администрации Рязани и губернатора Рязанской области. Жительница аварийного дома на улице Колхозной пожаловалась, что руководители города и региона отказывают ей в личном приёме и не решают проблему аварийного жилья. Водянова сообщила, что ей предлагают переселиться в комнату, находящуюся в плохом состоянии. Она приложила к сообщению соответствующие фотографии.

Представители администрации ответили Коноваловой, что ей предлагали переселиться в отремонтированную комнату №35. На фото же комната №23, требующая ремонта.

– До завершения ремонта эта комната и все жилые помещения, нуждающиеся в ремонте, никому не предлагались в качестве маневренного фонда. В комнаты, не соответствующие нормативам, мы жителей не заселяем.

Представители администрации также прикрепили к сообщению снимки комнаты, предлагавшейся Коноваловой.