Владимир Никешкин поблагодарил рязанцев, задержавших рецидивиста-убийцу

Руководитель следственного управления СК России по Рязанской области объявил благодарность местным жителям за содействие следственным органам и помощь в задержании злоумышленника. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следственными органами следственного управления СК России по Рязанской области расследуется уголовное дело по факту убийства в отношении ранее судимого 37-летнего местного жителя.

Следствием установлено, вечером 16 октября 2020 в одном из рязанских кафе недавно освободившийся из мест лишения свободы обвиняемый познакомился с 51-летним рязанцем. Между мужчинами возник конфликт, разрешать который они вышли на улицу. Обвиняемый в ходе конфликта нанес своему оппоненту удар ножом в шею. Трое очевидцев произошедшего задержали злоумышленника и передали его прибывшим на вызов сотрудникам полиции. Один из свидетелей пытался оказать помощь потерпевшему, но последний скончался от полученных телесных повреждений еще до приезда врачей «Скорой помощи».

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области не оставило без внимания самоотверженный, решительный и смелый поступок местных жителей.

Руководитель следственного управления генерал-лейтенант юстиции Никешкин Владимир Анатольевич объявил Гюльмагомедову Асланбегу Идаятовичу, Троицому Александру Алексеевичу и Чикунову Дмитрию Михайловичу благодарность за активную гражданскую позицию, задержание опасного злоумышленника и содействие следственным органам. Вручая благодарности, руководитель управления отметил, что их поступок является примером проявления лучших человеческих качеств – смелости, отзывчивости, неравнодушия и готовности прийти на помощь.

Курсант 3 курса 891 учебного взвода «РФМУ МВД им.В.И.Кикотя», рядовой полиции Александр Троицкий, вспоминая произошедшее, сказал, что не мог поступить иначе, потому что это был его профессиональный и человеческий долг. Его товарищ Дмитрий Чикунов добавил, что если каждый сделает хороший поступок, то мир станет добрее и лучше. Асланбег Гюльмагомедов, первым бросившийся на задержание преступника, отметил, что именно занятие спортом помогло ему быстро и правильно сориентироваться в сложившейся ситуации.