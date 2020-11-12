В Захаровском районе женщина украла велосипед из подъезда многоквартирного дома

В селе Безлычное Захаровского района 37-летняя женщина украла новый велосипед из подъезда многоквартирного дома. Из-за этого она может сесть в колонию на срок до 5 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

С заявлением в полицию обратилась 44-летняя местная жительница. Она сказала, что из ее подъезда украли новый легкий велосипед, недавно купленный для внучки.

В ходе разговора с пострадавшей выяснилось, что велосипед находился на лестничной площадке. При этом он не был закреплен противоугонным средством.

Правоохранители начали опрашивать местных жителей, однако велосипед никто не видел. А через несколько дней очевидец передал разговор компании-алкоголиков.

— Мужчина рассказал, что слышал как одна из женщин сообщила, будто сегодня они пьют на деньги, вырученные от продажи велосипеда. Полицейские отыскали подозреваемую и расспросили, — говорится в сообщении.

Оказалось, 37-летняя местная жительница увидела непристегнутый велосипед и решила его украсть. Затем она продала его случайному знакомому, а на полученные деньги купила алкоголь.

— Покупатель же с момента приобретения имущества на велосипеде не катался. Похищенное у мужчины изъяли. Его вернут хозяйке после всех необходимых процессуальных действий, — рассказали в пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.