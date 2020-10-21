В тяжёлом состоянии находятся 33 рязанца с коронавирусом

Состояние 33 рязанцев, госпитализированных с коронавирусом, врачи оценивают как тяжёлое. Об этом сообщила оперативная группа правительства рязанской области.

На вечер вторника, 20 октября, в удовлетворительном состоянии находились 77 пациентов с COVID-19, в состоянии средней степени тяжести – 208 человек.

К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 19 заболевших.

У остальных заражённых коронавирусом жителей Рязани и области болезнь протекает легче. По мнению медиков, госпитализация им не требуется.