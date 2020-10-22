В тяжёлом состоянии находятся 30 рязанцев с коронавирусом

На 18 часов четверга, 22 октября, в больницах Рязани и области находятся 326 пациентов с коронавирусом. Среди них – трое детей. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

Состояние 30 госпитализированных оценивается врачами как тяжёлое. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 18 человек.

Состояние 70 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 226 пациентов – средней степени тяжести.

По мнению медиков, остальные заразившиеся COVID-19 переносят болезнь в лёгкой форме и госпитализация им не нужна. Эти люди лечатся дома.