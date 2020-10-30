В ТРЦ «М5 Молл» создали уникальную подарочную карту «Три в одном», сообщает пресс-служба центра.
Такая карта появилась впервые в Рязанской области, а ее уникальность состоит в том, что выбор не ограничен одним магазином торгового центра.
Даритель сам выбирает сумму и пополняет карту с дебетовой банковской без комиссии на стойке информации ТРЦ.
В том случае, если вы захотели вернуть товар, то деньги возвращаются обратно на подарочную карту.
Бесплатно и без комиссии оформить подарочную карту «М5 Молл» можно у администраторов стойки информации ТРЦ. Там же посетители торгово-развлекательного центра получат более полную информацию о карте и доступную инструкцию по ее использовании.