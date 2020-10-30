В ТРЦ «М5 Молл» создали уникальную подарочную карту «Три в одном», сообщает пресс-служба центра.

Такая карта появилась впервые в Рязанской области, а ее уникальность состоит в том, что выбор не ограничен одним магазином торгового центра.

— Владельцы подарочной карты могут выбрать себе подарок в любом из магазинов «М5 Молл», даже OBI и Burger King. Расплачиваться картой можно как и обычной банковской — через терминалы безналичной оплаты. Лимит подарочной карты — от 2 000 до 15 000 рублей, — рассказали в пресс-службе.

Даритель сам выбирает сумму и пополняет карту с дебетовой банковской без комиссии на стойке информации ТРЦ.

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В том случае, если вы захотели вернуть товар, то деньги возвращаются обратно на подарочную карту.

Бесплатно и без комиссии оформить подарочную карту «М5 Молл» можно у администраторов стойки информации ТРЦ. Там же посетители торгово-развлекательного центра получат более полную информацию о карте и доступную инструкцию по ее использовании.