В Рыбном открылась служба выдачи средств реабилитации

В четверг, 12 ноября, в Рыбновском социальном центре открылась служба выдачи средств реабилитации. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Демография». Об этом пишет пресс-служба регионального правительства.
Все реабилитационные средства предоставляются бесплатно на срок от одного года.
На базе данного центра специалисты также обучают граждан навыкам ухода за родственниками, консультируют их по возникающим вопросам.
В целом за время реализации проекта на территории Рязанской области создано 16 служб выдачи средств реабилитации.