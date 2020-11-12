В Рыбном открылась служба выдачи средств реабилитации

В четверг, 12 ноября, в Рыбновском социальном центре открылась служба выдачи средств реабилитации. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Демография». Об этом пишет пресс-служба регионального правительства.

Все реабилитационные средства предоставляются бесплатно на срок от одного года.

— Жители региона могут незамедлительно получить кресла-коляски, опорные трости, костыли, ходунки, противопролежневые подушки и матрасы, функциональные кровати и другое необходимое оснащение. Всего в отделении могут предложить более 23 различных средств, — говорится в сообщении.

На базе данного центра специалисты также обучают граждан навыкам ухода за родственниками, консультируют их по возникающим вопросам.

В целом за время реализации проекта на территории Рязанской области создано 16 служб выдачи средств реабилитации.