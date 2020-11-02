В Рыбном мужчина обещал убить сожительницу

В городе Рыбное 27-летний мужчина угрожал убийством своей 21-летней сожительнице. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Девушка вызвала полицию. Правоохранители приехали и успокоили дебошира.

Пострадавшая рассказала, что её сожитель в последнее время часто выпивает. Когда он начал пить в очередной раз, девушка высказала претензии. Мужчина проигнорировал упрёки избранницы и продолжил застолье. После этого она пригрозила возлюбленному, что бросит его.

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На это заявление дебошир отреагировал агрессией. Он пригрозил убить сожительницу, попытался схватить руками за шею. Пострадавшая сумела вырваться и вызвала полицию.

В отношении молодого человека завели уголовное дело за угрозу убийством. По статье 119 УК РФ наказание может составить до 2 лет лишения свободы.