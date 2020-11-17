В рязанском Минздраве рассказали о загрузке коечного фонда для пациентов с коронавирусом

Коечный фонд для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией в Рязанской области составляет 1810 коек. Об этом говорится в ответе регионального Минздрава на комментарий рязанки на странице губернатора Николая Любимова.

Пользовательница соцсети возмутилась тем, что в аптеках нет лекарств, а в больницах – мест для пациентов. И при этом губернатор может думать про ремонт моста на улице Ленина в Рязани.

В Минздраве сообщили, что загруженность коечного фонда на данный момент – 85%. Отметим, что по сообщению опергруппы, на 19.00 16 ноября в лечебных учреждениях находятся 450 пациентов с COVID-19.

Также в Минздраве отметили, что частные аптеки в Рязани и области самостоятельно регулируют свой ассортимент. А узнать о наличии препаратов можно по телефону «горячей линии» Росздравнадзора: 27-25-50 с 9.00 до 18.00 в рабочие дни.