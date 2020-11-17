Во вторник, 17 ноября, в Рязанской области выявлено ещё 112 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

Темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,9%. Заболеваемость на 100 тыс населения – 9,96. В целом по России этот показатель выше – 15,26.

Всего же с начала пандемии COVID-19 официально подтверждён у 12 тыс 540 жителей Рязани и области. Показатель заболеваемости – 1115,55 на 100 тыс. населения. В России – 1342,26 на 100 тыс. населения.

В опергруппе отметили, что все необходимые для борьбы с распространением коронавируса мероприятия выполняются в полном объёме.