В Рязанской области выявлено ещё 109 случаев заражения коронавирусом

В Рязанской области выявлены новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

– 12 ноября в регионе выявлено ещё 109 случаев заражения коронавирусной инфекцией, что соответствует 9,70 на 100 тыс. населения, – говорится в сообщении опергруппы.

По данным правительства Рязанской области, число заражений в среднем по России выше – 14,72 на 100 тыс. населения.

Темп прироста числа заболевших за сутки в Рязанской области – 0,9%.

Всего же с начала пандемии COVID-19 официально подтверждён у 12 тыс 2 жителей Рязани и области. Показатель заболеваемости 1067,69 на 100 тыс. населения. Он также ниже среднего по России – 1265,69 на 100 тыс. населения.

В сообщении опергруппы отмечается, что все необходимые для борьбы с распространением коронавируса мероприятия в Рязанской области осуществляются в полном объёме.