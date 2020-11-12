В Рязанской области выявлено ещё 109 случаев заражения коронавирусом

В Рязанской области выявлены новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.
По данным правительства Рязанской области, число заражений в среднем по России выше – 14,72 на 100 тыс. населения.
Темп прироста числа заболевших за сутки в Рязанской области – 0,9%.
Всего же с начала пандемии COVID-19 официально подтверждён у 12 тыс 2 жителей Рязани и области. Показатель заболеваемости 1067,69 на 100 тыс. населения. Он также ниже среднего по России – 1265,69 на 100 тыс. населения.
В сообщении опергруппы отмечается, что все необходимые для борьбы с распространением коронавируса мероприятия в Рязанской области осуществляются в полном объёме.