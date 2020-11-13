В пятницу, 13 ноября, в Рязанской области выявлено ещё 107 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

Темп прироста за сутки – 0,9%. Заболеваемость на 100 тыс. населения – 9,52. В целом по России – 14,97.

Всего с начала пандемии COVID-19 выявлен в общей сложности у 12 тыс 109 жителей Рязани и области.

– Показатель заболеваемости 1077,21 на 100 тыс. населения (по РФ – 1280,66 на 100 тыс. населения), – говорится в сообщении опергруппы.

Также в оперативной группе правительства Рязанской области отметили, что все необходимые для борьбы с коронавирусом мероприятия в регионе осуществляются в полном объёме.