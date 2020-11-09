Понедельник, 9 ноября, 2020
4.5 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

В Рязанской области проверили на соблюдение режима аквапарки

7info

В Рязанской области продолжаются рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением противоэпидемических норм и правил. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства. 

Управлением Роспотребнадзора по Рязанской области совместно с сотрудниками регионального УВД 7 ноября были проведены очередные рейдовые проверки. Работа велась в аквапарках ООО «Интер-Парк», ООО «Акапулько», туристического комплекса «Экопарк Поляны» ООО «Экопроект».

В ходе мониторинга осуществлялся контроль за наличием масок и резиновых перчаток у сотрудников, применением дезинфицирующих средств для обработки оборудования и поверхностей, соблюдением режима текущей дезинфекции помещений и правил дистанцирования, а также ряда других норм.

В отношении должностных и юридических лиц, допустивших нарушения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, будут возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.2 ст.6.3, ч.1 ст.6.3, ч.2 ст.14.43, ч.1 ст.14.5 КоАП РФ.

Контрольные мероприятия в регионе продолжаются.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Два дня в Рязани будут отключать электричество

Новости Рязани
Мэрия Рязани предупредила жителей города об отключении электроэнергии. Причина – проведение работ на воздушной линии. По сообщению администрации, электричество...
Узнать больше

В Банке России напомнили рязанцам о недопустимости навязывания дополнительных услуг при оформлении кредита

Новости Рязани
Банки, микрофинансовые организации (МФО) и кредитные потребительские кооперативы (КПК) не вправе навязывать заемщикам добровольные страховки, юридические, консультационные и другие дополнительные услуги как...
Узнать больше

Рязанские спортсмены завоевали семь медалей на чемпионате России

Новости Рязани
С 4 по 8 ноября в Калужской области проходил Чемпионат России по универсальному бою. Рязанцы завоевали там семь медалей. Об этом сообщает...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Новости Рязани 7 и 8 ноября

Новости Рязани
Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за выходные, 7 и 8 ноября.
Узнать больше

В ночь на понедельник в Рязанской области ожидаются заморозки

Новости Рязани
В ночь на понедельник, 9 ноября, в Рязанской области ожидаются заморозки. Соответствующий прогноз опубликован на сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.
Узнать больше

«Заколдованный лес» и День народного единства. Чем рязанцы делились в Instagram на этой неделе?

Новости Рязани
Чем жители Рязанской области делились на этой неделе Instagram? Обзор публикаций представляет РИА "7 новостей". Глава региона Николай Любимов...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Милость Господа привлекается к нам добрыми делами

Акценты
7 ноября корреспондент РИА "7 новостей" в прямом эфире пообщалась с настоятелем Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумном Лукой (Степановым). Удалось поговорить о...
Узнать больше

Что делать на даче в ноябре

Акценты
Листья облетели, на улице сыро и серо. Из дома лишний раз выходить не хочется, какая уж там дача! Но опытные садоводы и...
Узнать больше

Как выбрать классические перчатки: секреты, тонкости, советы специалиста

Акценты
В холодную ветреную пору классические перчатки – незаменимая часть как мужского, так и женского гардероба. А если выбирать их с чувством и толком, то этот предмет одежды станет не только стильным аксессуаром, но и прослужит хозяину несколько сезонов.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+