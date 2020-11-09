В Рязанской области проверили на соблюдение режима аквапарки

В Рязанской области продолжаются рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением противоэпидемических норм и правил. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

Управлением Роспотребнадзора по Рязанской области совместно с сотрудниками регионального УВД 7 ноября были проведены очередные рейдовые проверки. Работа велась в аквапарках ООО «Интер-Парк», ООО «Акапулько», туристического комплекса «Экопарк Поляны» ООО «Экопроект».

В ходе мониторинга осуществлялся контроль за наличием масок и резиновых перчаток у сотрудников, применением дезинфицирующих средств для обработки оборудования и поверхностей, соблюдением режима текущей дезинфекции помещений и правил дистанцирования, а также ряда других норм.

В отношении должностных и юридических лиц, допустивших нарушения в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, будут возбуждены дела об административных правонарушениях по ч.2 ст.6.3, ч.1 ст.6.3, ч.2 ст.14.43, ч.1 ст.14.5 КоАП РФ.

Контрольные мероприятия в регионе продолжаются.