В Рязанской области госавтоинспекция проводит рейд «Пешеход»

— Пешеход является полноправным участником дорожного движения, которому следует соблюдать определенные правила: переходить проезжую часть по пешеходным переходам, а при их отсутствии по перекресткам, при этом оценивая скорость и расстояние до приближающегося автомобиля, зимние дорожные условия и предпринять все действия, чтобы переход стал безопасным, — говорится в сообщении.