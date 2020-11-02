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В рязанских больницах находятся 435 пациентов с коронавирусом

7info

По состоянию на 18.30 1 ноября в рязанских больницах находятся 435 пациентов с коронавирусом. Среди них шестеро детей. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области. 

В тяжёлом состоянии остаются 44 пациента с COVID-19. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) подключены 19 человек. Состояние 66 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 325 пациентов – средней степени тяжести.

По данным опергруппы, у остальных заражённых болезнь протекает в лёгкой форме. Госпитализация им не требуется. Эти люди лечатся дома.

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