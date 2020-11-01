В рязанских аптеках наблюдается дефицит лекарств

В аптеках Рязани и области наблюдается дефицит лекарств. В том числе и тех, что назначаются для лечения коронавируса. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

В своём сюжете журналисты рассказали, что люди вынуждены искать необходимые лекарства у знакомых, обмениваться ими. Дефицит препаратов в аптеках подтверждают и в Росздравнадзоре, отмечает «Ока».

Авторы сюжета попытались найти в аптеках антибиотик «Азитромицин». Оказалось, что в некоторых аптеках его нет уже две недели, когда появится неизвестно.

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Одна из причин дефицита – высокий спрос на лекарства в период пандемии COVID-19.

– Высокий спрос сейчас не только на антибактериальные, но и противовирусные, продажи таких препаратов выросли на 103%, а также жаропонижающие и иммуномодуляторы, – сообщает «Ока».

Но это не единственный фактор. Дело в том, что с 1 июля в России действует маркировка лекарств. Её ввели, чтобы не допускать на рынок подделки. Но не все поставщики оказались к этому готовы. В итоге в аптеках оставались в основном старые запасы, которые уже закончились.

О том, что проблема с маркировкой есть, РИА «7 новостей» сообщали и читатели. Лекарства можно заказать по интернету, их привозят в Рязань, вот только забрать сразу не получается.

Проблема решается. В частности, на закупку лекарств Рязанская область получит из федерального бюджета 40 млн рублей.