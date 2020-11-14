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Новости РязаниПроисшествия

В Рязани задержали двоих воров-рецидивистов

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В Рязани задержали двоих рецидивистов, которые подозреваются в серии краж из автомобилей. Взломщики выбирали тёмные дворы в спальных районах. Они вскрывали машины отечественного производства без сигнализации.

Добычей рецидивистов стали кошельки с банковскими картами, наборы инструментов, усилитель, колонки и сабвуфер, а также лодочный мотор. Следов воры не оставляли. Задержать их помогли очевидцы. Они заметили во дворе незнакомую машину, которая останавливалась рядом с пострадавшим автомобилем.

По записям камер видеонаблюдения удалось определить госномер. Похитителей задержали, когда они пытались продать краденное.

К серии автокраж оказались причастны 39 и 57-летний жители города Рязани. Их уже судили за кражи, грабеж и разбойное нападение. Как сообщает УМВД России по Рязанской области, на сегодняшний день известно об их причастности к семи кражам.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по ч.2 и ч.3 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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