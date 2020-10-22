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Новости РязаниВласть

В Рязани усилят давление на недобросовестных подрядчиков

7info

Претензионная работа с недобросовестными подрядчиками в Рязани будет усилена. Об этом сообщила пресс-служба городской Думы.

Вопрос об исполнении подрядчиками гарантийных обязательств на объектах благоустройства был рассмотрен на заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры РГД. Большинство подрядных организаций устраняют недостатки в рамках гарантийных обязательств. По тем, кто отказывается от выполнения, направляются заявления в арбитражный суд. 

Члены комитета поручили администрации города усилить данную работу, чтобы подрядчик, признанный недобросовестным, не имел возможности в дальнейшем участвовать в реализации муниципальных проектов. 

Также на заседании комитета был рассмотрен вопрос выполнения  муниципальных программ «Формирование современной городской среды» и «Дорожное хозяйство и развитие транспортной системы». Благоустройство общественных территорий и дворов практически завершено. Члены комитета поинтересовались сроками завершения работ на Севастопольской аллее. По просьбам жителей здесь дополнительно проводятся обрезка деревьев и установка бортового камня. Подрядная организация планирует завершить работы к 1 ноября. 

Члены комитета рассмотрели отчет об исполнении бюджета за 2019 год в части профильных вопросов. На городское хозяйство было направлено 2 млрд. 674 млн. рублей.

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