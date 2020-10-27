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В Рязани умер учёный Владимир Яковлевич Гармаш

7info

В Рязани на 90-м году жизни скончался учёный Владимир Яковлевич Гармаш. Об этом сообщила пресс-служба РязГМУ.

В сообщении Гармаш назван выдающимся учёным современности. 

В 1955 году Владимир Яковлевич закончил лечебный факультет Воронежского государственного медицинского института. В 1973 году они стал завкафедрой факультетской терапии РязГМУ. Ею он руководил более 30 лет. С 1982 года базой кафедры стала новая ОКБ в Рязани. Сотрудники интенсивно изучали вопросы пульмонологии, ревматологии, кардиологии.

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В РязГМУ отметили, что Гармаш сформировал свою научную школу по совершенствованию и применению методов диагностики, лечения и профилактики бронхолёгочных заболеваний. Владимир Гармаш как педагог воспитал не одно поколение врачей.  

Похороны пройдут в четверг, 29 октября. Гражданская панихида начнётся в 11.15 в актовом зале фармацевтического корпуса РязГМУ.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойного. 

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