В Рязани скончалась известный телеоператор Наталья Андронова

В пятницу, 16 октября, ушла из жизни Наталья Андронова, телеоператор Государственной телерадиокомпании «Ока».

Наталья Андронова вместе со своими ближайшими коллегами Валерием Майоровым, Владимиром Бочковым,Любовью Номероцкой работала над созданием регионального телевидения в Рязанской области, входила в команду ставшего легендарным «Субботнего телеканала», а в последние годы была студийным оператором вечернего выпуска программы «Вести-Рязань».

Коллектив Рязанского информационного агентства «7 новостей» выражает глубокие соболезнования родным и близким Натальи Андроновой.