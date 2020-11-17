В Рязани начали оказывать помощь пострадавшим от пожара в «М5 Молл» бизнесменам

В Рязани начали оказывать помощь пострадавшим от пожара в ТРЦ «М5 Молл» бизнесменам. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
К настоящему времени в городе организована работа Экономического информационного центра, где можно получить консультацию по вопросам, связанным с возникающими проблемами после пожара.
Информация о свободных площадях в торговых центрах города Рязани с указанием телефонов контактных лиц размещена на сайтах министерства промышленности и экономического развития Рязанской области и Агентства развития производственных систем и компетенций.