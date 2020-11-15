В Рязани на улице Зубковой насмерть сбили пешехода. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

ДТП случилось в субботу, 14 ноября, в 22.55 у дома №27 корпус 4 на улице Зубковой. Мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте, сбил автомобиль «Рено Логан» под управлением 55-летнего рязанца. После этого на пешехода совершил наезд двигавшийся в попутном направлении автомобиль «Киа Рио» под управлением 44-летнего рязанца.

От полученных травм пострадавший скончался на месте. Личность погибшего сейчас устанавливается.

По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, ранее информация о ДТП появилась в социальной сети. Пользователь обратил внимание, что в этом месте необходим пешеходный переход.