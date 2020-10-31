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Новости РязаниПроисшествия

В Рязани два наркомана украли дорогую косметику из аптеки

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В Рязани молодые люди украли дорогую косметику из аптеки. Заметив, что мужчины взяли флаконы, сотрудники аптеки попросили их расплатиться. Но злоумышленники ответили угрозами и сбежали.

Сотрудники аптеки обратились в полицию. На записях с камер наблюдения оперативники узнали 23-летнего рязанца, который уже был судим за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

Нарушителя, а также его 33-летнего приятеля, задержали. Как выяснилось, дорогую косметику они успели продать, а деньги потратили на наркотики. Об этом сообщает сайт УМВД России по Рязанской области.

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В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ (Грабеж), по которой грозит до 7 лет лишения свободы.

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