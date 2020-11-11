Спецпредставитель президента заявил о необходимости цифровых судей

В России нужны площадки, на которых можно пожаловаться на решения, принятые искусственным интеллектом. Об этом в интервью «Известиям» заявил специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
В пример он привел штрафы ГИБДД, которые сейчас выписывает не указанный в извещении лейтенант, а искусственный интеллект, который в автоматическом режиме распознает нарушение и может ошибаться. Однако пока нормальных возможностей обжаловать решение такого искусственного интеллекта у людей нет, сказал специалист.
Также в России могут быть созданы специальные профсоюзы, которые займутся защитой прав граждан в цифровом пространстве, считает Дмитрий Песков.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»: «Нам нужны цифровые судьи и цифровые адвокаты»