В Путятинском районе 37-летний москвич чуть не убил 3-летнего пасынка

Следственным комитетом по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего москвича. Его обвиняют в попытке убить пасынка и краже. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
Следователи выяснили, что 2 января 2020 года мужчина находился вместе со своей женой и ее 3-летним сыном в доме в селе Черная Слобода Путятинского района. Злоумышленник разозлился на ребенка за то, что тот мешал ему спать рано утром.
За всем этим наблюдала мать мальчика. Она же просила супруга прекратить издевательства. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи ребенок остался жив.
Спустя какое-то время следователи установили, что мужчина причастен еще и краже. В декабре 2019 года он похитил чужое имущества из дома своего односельчанина.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство малолетнего с особой жестокостью» и «Кража».
Несмотря на то, что мужчина частично признал вину, следствие собрало достаточную доказательную базу для обвинительного приговора. Дело направили в суд.