В Путятинском районе 37-летний москвич чуть не убил 3-летнего пасынка

Следственным комитетом по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего москвича. Его обвиняют в попытке убить пасынка и краже. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Следователи выяснили, что 2 января 2020 года мужчина находился вместе со своей женой и ее 3-летним сыном в доме в селе Черная Слобода Путятинского района. Злоумышленник разозлился на ребенка за то, что тот мешал ему спать рано утром.

— Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал избивать мальчика. Он четыре раза ударил ребенка кулаком по лицу. Затем поднял его за ноги и ударил головой об косяк двери. После этого мужчина бросил мальчика в кресло. При этом ребенок ударился головой сначала о подлокотник кресла, а затем о деревянный пол, — рассказали в пресс-службе СК.

За всем этим наблюдала мать мальчика. Она же просила супруга прекратить издевательства. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи ребенок остался жив.

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Спустя какое-то время следователи установили, что мужчина причастен еще и краже. В декабре 2019 года он похитил чужое имущества из дома своего односельчанина.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство малолетнего с особой жестокостью» и «Кража».

Несмотря на то, что мужчина частично признал вину, следствие собрало достаточную доказательную базу для обвинительного приговора. Дело направили в суд.