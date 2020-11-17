В Касимовском районе загорелся лесовоз

– Этот лес в такой глуши как наша кормит огромное количество семей, в деревнях мужчинам просто некуда податься, или лес, или вахта, вдали от семей, собачья работа. Асфальт нужно просто поддерживать, а это уже совсем другая история и другие структуры. Странное такое себе злорадство, – ответила другая пользовательница соцсети.