В Касимовском районе загорелся лесовоз

Улицы, площади, памятники хранят если не загадки и тайны города, то уж точно – исторические события. И как бы часто мы к ним ни обращались, всё равно каждый раз найдём что-то новое, а что-то и пропустим, чтобы вернуться к этой теме вновь и вновь.
Накануне традиционного мероприятия мы встретились с ответственным секретарём приёмной комиссии вуза Дмитрием Сергеевичем Перехватовым и поговорили о нововведениях, которые ожидают абитуриентов в 2021 году, а также о новых направлениях подготовки, которые будут открыты в РГУ.