В центре Рязани хотят построить ещё одну многоэтажку

Рядом с домом в 1-м Осеннем переулке в Рязани, где несколько лет назад взорвался газ, хотят построить многоэтажный дом. Документы к публичным слушаниям по этому вопросу опубликованы на сайте городской администрации.

На слушаниях обсудят проект планировки застроенной территории в границах улиц Татарской, 1-й Железнодорожной и 1-го Осеннего переулка в центре Рязани. Инициатором проведения слушаний стало ООО «Приток».

Публичные слушания пройдут 3 декабря в административном здании на улице Введенской, 107 в Рязани. Начало – в 18.30, в кабинете №219.

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