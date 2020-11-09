В аварии с фурой в Шиловском районе пострадал один человек

В воскресенье, 8 ноября, в Шиловском районе произошла массовая авария с участием двух легковых и двух грузовых автомобилей. В результате пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло примерно в 15:15 на 289-м километре автодороги М-5 «Урал». 39-летний житель Самарской области ехал за рулем автомобиля «Ман» с полуприцепом. По предварительной информации, он превысил скорость и врезался в «Киа Спортейдж». После этого 49-летний рязанец от удара врезался в 41-летнего водителя, управлявшего машиной «Киа Оптима». Затем и «Киа Оптима» совершила столкновение с грузовым автомобилем «Вольво FM» с полуприцепом под управлением 62-летнего водителя.

— В результате водитель «Киа Спортейдж» получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь, — говорится в сообщении.

По факту произошедшего проводится проверка.