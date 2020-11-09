В 32 школах Рязанской области выявили коронавирус. Об этом в понедельник, 9 ноября, сообщила оперативная группа регионального правительства.

Всего случаи COVID-19 зарегистрированы в 51 образовательном заведении Рязани и области. Речь идёт о 10 детских садах, 32 школах, 4 вузах и 5 ссузах. В них проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Всего же на 09.30 9 ноября в Рязани и области выявлено 11 тыс 554 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Опергруппе с начала пандемии известно о 35 тыс 663 гражданах, прибывших из-за границы или контактировавших с заразившимися или контактировавшими с заболевшими.

– Медицинское наблюдение осуществляется в отношении 3330 человек. 32333 гражданина его уже прошли, они обследованы и здоровы, – говорится в сообщении опергруппы.

Отметим также, что в понедельник, 9 ноября, в Рязанской области выявлено ещё 115 случаев заражения коронавирусом.