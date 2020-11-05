Ушёл из жизни почётный гражданин Рязани Вячеслав Коростылёв

Скончался почётный гражданин Рязани, этнограф, автор различных проектов по народному творчеству и учредитель «Рязанского этнографического вестника» Вячеслав Коростылёв. Об этом 5 ноября сообщила пресс-служба мэрии.

С 1982 по 2009 год Коростылёв возглавлял Рязанский областной научно-методический центр народного творчества. Он — заслуженный работник культуры РФ. Автор и руководитель различных проектов. Входил в геральдический совет при губернаторе Рязанской области.

Почётным гражданином Рязани Вячеслав Васильевич стал в 1997 году.

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РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким Вячеслава Коростылёва.