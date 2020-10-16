УФСБ по Рязанской области предотвратило хакерскую атаку на муниципальное предприятие

Сотрудники УФСБ по Рязанской области смогли обнаружить и локализовать хакерскую атаку на телекоммуникационную сеть одного из муниципальных предприятий, сообщает пресс-служба управления.

По информации специалистов, злоумышленники планировали использовать рязанскую организацию для компьютерных атак на госучреждения.

— В результате проведенных оперативных и оперативно-технических мероприятий негативное воздействие на информационные системы было локализовано, причинения вреда критической информационной инфраструктуре Российской Федерации не допущено, — говорится в сообщении.

В ходе проверки сотрудники выяснили, что эксплуатация сети данного предприятия осуществлялась с многочисленными ошибками. Руководитель организации был предостережен от дальнейших атак, а системный администратор привлечен к административной ответственности.