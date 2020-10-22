Свежая информация о коронавирусе в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области распространила свежую информацию о коронавирусе на территории региона. Актуальные данные о COVID-19 размещены на сайте правительства области.

По состоянию на 08.30 четверга, 22 октября, в Рязани и области официально подтверждено 9 тыс 705 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Опергруппе известно о 29 тыс 698 гражданах, которые могут быть заражены. Эти люди либо прибыли из-за границы, либо контактировали с заболевшими или подозрительными на заболевание.

– Медицинское наблюдение осуществляется в отношении 3 тыс 133 человек. 26 тыс 565 граждан его уже прошли, они обследованы и здоровы, – говорится в сообщении оперативной группы правительства региона.