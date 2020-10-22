Состав комитетов Рязанской гордумы изменится

Состав комитетов гордумы изменится. Об этом сообщила пресс-службы представительного органа.

Вопрос был рассмотрен на заседании комитета по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике Рязанской городской Думы. На основании личных заявлений депутатов Елена Акимкина будет введена в состав комитетов по общественной безопасности и противодействию коррупции и по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры.

Дмитрий Иваничкин войдет в состав комитетов по общественной безопасности и противодействию коррупции и по экономическому развитию и муниципальной собственности, Евгений Мясин – в состав комитетов по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике и по градостроительной деятельности и землепользованию.

Заместителем председателя комитета по общественной безопасности и противодействию коррупции станет Дмитрий Иваничкин, заместителем председателя комитета по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике – Павел Ахунов. Их кандидатуры были одобрены на заседании комитета.

Окончательное решение примет Рязанская городская Дума.