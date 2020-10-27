Следователи просят помочь в поисках пропавшей рязанки

Следственным управлением СК России по Рязанской области разыскивается Пантелеева Вера Владимировна, которая в период с 10 по 14 февраля 2018 года покинула место временного проживания в доме по улице Татарской города Рязани. До настоящего времени место её нахождения не установлено. По имеющимся сведениям, могла направиться в Москву или Московскую область.

По факту безвестного исчезновения Пантелеевой В.В., 01.01.1983 года рождения, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Приметы (на момент исчезновения): на вид 37 лет; рост 175-180 ми.; худощавого телосложения; плечи горизонтальные; лицо овальное европейского типа; глаза серо-зеленые; волосы прямые, крашеные в темный тон; голос тонкий.

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Гражданам, видевшим Пантелееву Веру Владимировну или что-либо знающим о месте ее нахождения, просьба обратиться в следственное управление СК России по Рязанской области по телефонам 8 (4912) 21-81-69, 8-910-906-11-41 или 02.