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Новости РязаниПроисшествия

Следователи просят помочь в поисках пропавшего жителя Касимова

7info

В производстве Касимовского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области находится материал проверки по  факту безвестного исчезновения жителя Касимова  Тягунова Михаила Викторовича, 22 сентября 1987 года рождения, информации о местонахождении которого нет с июля 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

Приметы: на вид 33-35 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, лицо овальное, смуглое, лоб средний, выступающий, волосы светло-русые, прямые, имеется макушечная лысина, глаза голубые, прищурены, нос прямой, средний, большая часть зубов гнилые, татуировок и особых примет нет.

Может находиться в следующей одежде: кожаная осенняя черная куртка, черная кепка, черные туфли, джинсы синие, черный свитер, черная футболка, черные трусы и носки.

Лицам, обладающим какой-либо информацией о местонахождении Тягунова Михаила Викторовича, просьба обращаться по телефонам: 8 (49131) 2-24-64 (Касимовский МСО СУ СК России по Рязанской области) или 02 (112).

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