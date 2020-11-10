СК вручил благодарность рязанскому участковому за спасение человека

В профессиональный праздник рязанский участковый получил благодарственное письмо руководителя следственного управления. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Рязанским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Рязанского района, обвиняемого в покушении на убийство своего брата. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следствием установлено, что 18 июня 2020 года участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Рязанскому району капитан полиции Дмитрий Попов, прибыв по вызову и находясь возле одной из квартир жилого дома, расположенного в селе Подвязье Рязанского района, услышал доносящиеся из-за двери квартиры угрозы о совершении убийства. На законные требования сотрудника полиции открыть дверь злоумышленник не отреагировал, происходившая внутри квартиры потасовка не прекратилась.

С целью предотвращения преступления участковый взломал дверь и увидел, что ранее неоднократно судимый, в том числе за совершение особо тяжкого преступления, местный житель наносит своему брату удары ножом. Сотрудник полиции задержал злоумышленника и оказал первую медицинскую помощь потерпевшему, после чего вызвал бригаду скорой помощи.

Благодаря своевременному вмешательству полицейского и оказанной квалифицированной медицинской помощи, мужчина, несмотря на тяжелые ранения, остался жив.

За спасение жизни человека и задержание опасного злоумышленника руководитель Рязанского межрайонного следственного отдела Александр Логинов в профессиональный праздник – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации вручил участковому уполномоч Валерьевичу Попову благодарственное письмо руководителя следственного управления СК России по Рязанской области.