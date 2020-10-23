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Новости РязаниОбщество

Рязанский водоканал временно приостановил приём граждан

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Рязанский водоканал временно приостановил личный приём граждан. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. С 22 октября личный приём по адресу Касимовское шоссе, дом 9 приостановлен. Ограничительные меры связаны с санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе.

По всем вопросам, связанным с передачей данных счётчиков, оплатой услуг ЖКХ и опломбировкой приборов учёта, рязанцы могут обратиться в интернет-приёмную Водоканала.

Для удобства граждан продолжают работу пункты приёма КВЦ по адресам: ул. Крупской д.19, ТЦ «ДИКСИ» ул. Советской Армии, д.13а, ТЦ «Полетаевский -2» ул. Татарская, д. 95.

Более подробную информацию можно узнать на сайте МП «Водоканал города Рязани».

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