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Рязанский ресторатор попросил поддержать его заведение в трудные времена

7info

Александр Вологжанин попросил поддержки у рязанцев. Пост об этом он разместил у себя в Фейсбуке. 

Наши дорогие, долгожданные Гости!

Друзья: старые и новые.

Это –  S.O.S. обращение. Нам нужна ваша поддержка. Ваши визиты.

Пандемия вышла на «нерегулируемый перекрёсток»: нас не закрывают,  но работать без Гостей мы не можем. И понимаем, остаться дома сегодня, наверное действительно, спокойнее. Но аренду нам никто не отменял. Помощи не оказал.  Поблажек не дал: это суровая правда жизни. 

Мы пытаемся спасти начатое: кухмистерскую-музей и салон «Ароматы времени». Получится? Без помощи «сверху» –  Да. Без вас –  нет.

Только на вас наша надежда. Приходите, мы честно отработаем: у нас щедро, интересно и не дорого. Ждём вас. Протяните руку –  а то мы протянем ноги: грустная шутка 2020 года.

Мы долго думали и создавали этот ролик. Между отдельными сценами –  до 4-х месяцев. Но ничего не поменялось…

Молимся на вас, дорогие и долгожданные!

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