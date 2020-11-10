Рязанский ресторатор попросил поддержать его заведение в трудные времена

Наши дорогие, долгожданные Гости!

Друзья: старые и новые.

Это – S.O.S. обращение. Нам нужна ваша поддержка. Ваши визиты.

Пандемия вышла на «нерегулируемый перекрёсток»: нас не закрывают, но работать без Гостей мы не можем. И понимаем, остаться дома сегодня, наверное действительно, спокойнее. Но аренду нам никто не отменял. Помощи не оказал. Поблажек не дал: это суровая правда жизни.

Мы пытаемся спасти начатое: кухмистерскую-музей и салон «Ароматы времени». Получится? Без помощи «сверху» – Да. Без вас – нет.

Только на вас наша надежда. Приходите, мы честно отработаем: у нас щедро, интересно и не дорого. Ждём вас. Протяните руку – а то мы протянем ноги: грустная шутка 2020 года.

Мы долго думали и создавали этот ролик. Между отдельными сценами – до 4-х месяцев. Но ничего не поменялось…

Молимся на вас, дорогие и долгожданные!