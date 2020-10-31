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Рязанский проект «Паустовский» может получить федеральную поддержку

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30 октября в Москве состоялась презентация проектов-финалистов Всероссийского конкурса АСИ на выявление пилотных территорий по развитию экологического туризма в части создания туристско-рекреационных кластеров в рамках комплексного развития особо охраняемых природных территорий. От имени Губернатора Рязанской области Николая Любимова к собравшимся обратился заместитель Председателя Правительства региона Роман Петряев.

Заместитель министра культуры и туризма региона Ольга Голева представила проект создания туристического кластера «Паустовский».

Роман Петряев отметил, что этот уникальный проект сочетает в себе экологическое просвещение и культуру, несет мощный социально-экономический эффект. Для реализации кластерного проекта региону необходима поддержка со стороны Минприроды РФ, Минсельхоза РФ и ОПТ «Мещера».

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– Если мы успешно реализуем его, то получится прекрасное место рядом с Москвой, где люди смогут на свежем воздухе культурно обогащаться, – отметил он.

Две недели назад проект Рязанской области «Паустовский» вошел в число победителей Всероссийского конкурса АСИ в номинации «Территория перспективного развития». Он включает две особо охраняемые природные территории – Национальный парк «Мещерский» и Заказник «Солотчинский парк». Его реализация позволит создать территорию отдыха, которая сочетает в себе образовательную и рекреационную функцию с высокой степенью подлинности: нетронутые природные комплексы, сохранившиеся лесные и островные деревни, как в произведениях Паустовского.

Наследие писателя будет взято за основу при организации пешеходных, велосипедных маршрутов, экотроп, туристических стоянок, а также при разработке интерактивных продуктов, социокультурного проектирования, развития инфраструктуры, сервисов и услуг, реализации маркетинговых и рекламных мероприятий, брендировании. Кластер «Паустовский» располагается на пересечении основных региональных туристических маршрутов, между двумя главными турцентрами области – городами Рязань и Касимов, в непосредственной близости к Москве.

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