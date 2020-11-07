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Новости РязаниОбщество

Рязанский Минздрав прокомментировал жалобы на нехватку лекарств

7info

Минздрав Рязанской области прокомментировал жалобы на нехватку лекарств в больницах региона. Ответ был дан на странице губернатора Николая Любимова.

Одна из рязанок в комментариях сообщила, что её муж оказался в красной зоне ОКБ в Рязани. У мужчины двусторонняя пневмония, состояние пациента тяжёлое. 

– Ему требуются препараты Метипред 250 мг 10 флаконов или метилпреднизолон 500 мг 10 флаконов. Этих препаратов официально нет в больнице и в аптеках, но я на 100% в курсе, что они есть на складах. И эта проблема возникла из-за маркировки лекарств, – написала женщина, попросив губернатора о помощи. 

В ответе Рязанского Минздрава говорится, что все необходимые лекарства в ОКБ есть. Пациенты, в том числе и её муж, получают нужные для лечения препараты. Медики используют лекарства различных фармгрупп, которые взаимозаменяемы. У таблеток могут быть разные названия, но действие одно. Поэтому врачи используют аналоги. 

– На эффективность лечения это не влияет, – говорится в ответе Минздрава. 

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Также в министерстве отметили, что правительство РФ упростило процедуру маркировки лекарств. 

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