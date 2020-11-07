Рязанский Минздрав прокомментировал жалобы на нехватку лекарств

Минздрав Рязанской области прокомментировал жалобы на нехватку лекарств в больницах региона. Ответ был дан на странице губернатора Николая Любимова.
Одна из рязанок в комментариях сообщила, что её муж оказался в красной зоне ОКБ в Рязани. У мужчины двусторонняя пневмония, состояние пациента тяжёлое.
В ответе Рязанского Минздрава говорится, что все необходимые лекарства в ОКБ есть. Пациенты, в том числе и её муж, получают нужные для лечения препараты. Медики используют лекарства различных фармгрупп, которые взаимозаменяемы. У таблеток могут быть разные названия, но действие одно. Поэтому врачи используют аналоги.
Также в министерстве отметили, что правительство РФ упростило процедуру маркировки лекарств.