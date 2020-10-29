Рязанский Минздрав прокомментировал вопрос лекарственного обеспечения

Минздрав Рязанской области на странице губернатора Николай Любимова ВКонтакте прокомментировал вопрос лекарственного обеспечения. Ответ был дан на комментарий пользовательницы, сообщившей, что у врачей скорой нет лекарств, а в аптеках Скопина закончились антибиотики.

В ответе Минздрава сообщается, что ассортимент лекарств в аптеке специалисты ведомства проверяют вместе с сотрудниками Росздравнадзора. Кроме того, скоро в Рязанскую область поступят федеральные деньги на закупку лекарств. Их будут использовать для лечения пациентов на амбулаторном этапе.