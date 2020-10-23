Рязанский автотранспортный техникум имени А. С. Живаго принимает поздравления с Днём автомобилиста

День автомобилиста отмечается ежегодно в последнее воскресенье октября. Сложно переоценить значение транспорта в нашей жизни. Меняются времена, ускоряется ритм жизни, и автомобили играют в работе и повседневности всё большую роль.

День автомобилиста – это праздник не только водителей, но и ремонтников, инженеров и техников автомобильных предприятий. Этот праздник отмечают все, кто добросовестно трудится в сферах автомобильной промышленности и эксплуатации автомобилей. Рязанской области повезло: в регионе готовит специалистов для этих областей старейшее учебное заведение – Рязанский автотранспортный техникум имени С. А. Живаго. Поздравления с Днём работников автомобильного транспорта 25 октября принимает его руководство, педагогический состав, работники и студенты.

Сегодня Рязанский автотранспортный техникум – это современное образовательное учреждение, выпускники которого востребованы на рынке труда. Свои навыки студенты оттачивают в современных мастерских и лабораториях, на производственных предприятиях и в автотехцентрах. Хорошая профессиональная подготовка даёт им перспективы и возможности дальнейшего профессионального роста.

2020 год имеет особенное значение для техникума. Ему исполнилось 145 лет. На протяжении многих лет в учебном заведении помогали молодёжи обретать полезные профессиональные знания, прививали рязанцам любовь к работе, уважение к Родине, давали основы нравственности и духовности. Атмосферу дружбы и труда, богатые традиции и память о славных педагогах и учениках техникум бережно хранит и год от года передаёт новым поколениям.

В День работников автомобильного транспорта РИА «7 новостей» поздравляет коллектив Рязанского автотранспортного техникума имени С. А. Живаго и желает учебному заведению дальнейшего процветания и успехов.