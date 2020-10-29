Рязанские ТОСы завершают благоустройство городских территорий

На рязанских территориях общественного самоуправления завершают благоустройство участков, сообщает пресс-служба администрации города.

В частности, активисты провели все осенние субботники, выполнили работы по озеленению, включая высадку саженцев деревьев и кустарников.

На Михайловском шоссе появится зелень на детской площадке и в палисадниках домов, а на улице Шевченко и в Новопавловской Роще активисты провели субботники.

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На улице Станкозаводской уборку мусора проводил ТОС «Приокский-2». Здесь был собран мусор и листья в начале улицы возле домов № 5, 7, 9. На территории ТОС «Зеленая Роща» проводилась уборка мусора и высадка газона. Санитарная очистка была проведена на территории ТОС «Магистраль» и ТОС поселка Мервино.

Комитет ТОС «3 квартал Канищево» организовал и провел субботник в Сквере белых журавлей. Активисты традиционно ухаживают за клумбами на территории зеленой зоны.