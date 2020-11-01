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Новости РязаниОбщество

Рязанские судебные приставы помогли пополнить бюджет на млрд рублей

7info

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил судебных приставов с профессиональным праздником. 

Уважаемые работники управления федеральной службы судебных приставов по Рязанской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы выполняете важнейшие задачи по обеспечению законности и правопорядка, своевременному исполнению судебных решений, защите правовых интересов людей.

Только в 2020 году в пользу граждан было взыскано более 19 млн. рублей, которые ими честно заработаны, но не были выплачены недобросовестными работодателями. Заметно усилена работа по алиментным долгам.

Благодаря вам значительные средства, взысканные с нарушителей, поступают в консолидированный бюджет Российской Федерации. Только за 9 месяцев это почти 1 млрд. 89 млн. рублей. Все эти деньги, прежде всего, пойдут на укрепление социальной сферы, повышение качества жизни людей.

Задачи, которые вы выполняете, требуют высочайшей компетенции, порядочности, других достойных качеств, которые присущи вам в полной мере. Уверен, что и в дальнейшем вы также профессионально продолжите нести свою службу.

В праздничный день желаю вам новых достижений, поддержки коллег и друзей, счастья, здоровья и семейного благополучия!

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